Sven Hoffmann wird neuer Bürgermeister

Obhausen/MZ/los - Die Entscheidung in Obhausen ist gefallen: Sven Hoffmann wird der neue Bürgermeister der Gemeinde im Weida-Land. Der 47-Jährige konnte bei der Wahl am Sonntag laut dem vorläufigen Ergebnis 531 Stimmen (62,6 Prozent) auf sich vereinigen. Auf seine 60 Jahre alte Kontrahentin Karola Rebs entfielen 317 Stimmen (37,4 Prozent). „Ich kann es noch gar nicht richtig fassen, ich bin überwältigt“, sagte der Kuckenburger, den die MZ im Urlaub in Ungarn erreichte. Dort wurde am Abend auch gleich der Wahlsieg gefeiert.