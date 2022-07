Steigraer fürchten bei Erweiterung Gestank, Verkehr und Müll

Das Unternehmen BEB will seine Produktion von Ersatzbrennstoffen am Standort Steigra erweitern, um den Bedarf der Zementfabriken zu decken. Anwohner haben dagegen viele Einwende, wie nun ein Erörterungstermin zeigte.

Steigra/MZ - „Grundsätzlich ist es so, dass der Bedarf der Zementindustrie steigt“, sagte Dorothee Seifert, Geschäftsführerin der BEB Burgenland Ersatzbrennstoff GmbH. Die Kosten für Primärbrennstoffe, wie Öl oder Gas, würden steigen, deshalb steige die Nachfrage nach Ersatzbrennstoffen. Der will das Unternehmen, das entgegen seines Namens nicht im Burgenlandkreis, sondern um wenige Meter im Saalekreis, genauer in Steigra, sitzt, gerecht werden und plant daher eine deutliche Erweiterung ihrer Produktion. Doch die ist in der kleinen Gemeinde im Weida-Land umstritten, wie der Erörterungstermin am Mittwoch im Saal des Ritter St. Georgs zeigte.