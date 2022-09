Stand der Sanierung von Burg Querfurt: Es wird wieder zauberhaft

Querfurt/MZ - Bei den Bauarbeiten auf Burg Querfurt ist ein Etappenziel erreicht: Am Dienstagvormittag drehte Burgmanager Christian Linke den Schlüssel im Schloss einer schwarzen eisernen Tür am Westeingang herum und gab somit den Zugang zum westlichen Burghof der mittelalterlichen Anlage für den Besucherverkehr frei. Die Bauarbeiten an Wegen und Plätzen sind soweit fertiggestellt, dass das Areal mit Dickem Heinrich, Amtshaus und Burgkirche zugänglich ist. Auch der fußläufige Weg zwischen Altstadt und Thaldorf kann nun wieder genutzt werden.