So lief die erste Pflanzaktion für den Zukunftswald in Querfurt

Rund 70 Personen packten mit an, darunter war auch die Waldkönigin von Sachsen-Anhalt.

Querfurt/MZ - Die Sonne scheint, es läuft Musik, der Grill ist an - es herrschen perfekte Voraussetzungen für einen Arbeitseinsatz der besonderen Art. Rund 70 Personen wuseln auf der Fläche am Waldweg in Querfurt, auf der der sogenannte Zukunftswald entstehen soll.