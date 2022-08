Sanierung der Schlossstraße in Kleineichstädt wird deutlich teurer

Die geplante Erneuerung der Straße soll in drei Abschnitten erfolgen. Der Start des ersten ist für nächstes Jahr vorgesehen.

Dieser Teil der Schlossstraße in Kleineichstädt gehört bei der geplanten Sanierungsmaßnahme zum ersten Bauabschnitt, mit dem im nächsten Jahr begonnen werden soll.

Kleineichstädt/MZ - Die geplante Sanierung der Schlossstraße im Querfurter Ortsteil Kleineichstädt wird erheblich teurer als bisher angenommen. In einer ersten Schätzung war die Stadt davon ausgegangen, dass das Projekt für die komplette Straße des Friedens, wie die Schlossstraße vor ihrer Umbenennung hieß, rund 600.000 Euro kosten würde. Nun müsse aufgrund gestiegener Baupreise von knapp über einer Million Euro ausgegangen werden, sagte Ortsbürgermeister Thomas Schubert am Montag in der Sitzung des Ortschaftsrates, wo der Inhalt der Bauplanung vorgestellt wurde.