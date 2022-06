Querfurts Stadtwehrleiter ist der neue Brunnenherr

Querfurt/MZ - „Ich werde die Thaldorfer Pfingstburschen weiter unterstützen.“ Mit diesem Versprechen verabschiedete sich André Rühlemann nach coronabedingter Rekordamtszeit von drei Jahren als 31. Brunnenherr in Thaldorf. Zugleich wurde beim Brunnenfest der Pfingstburschen am Knoblauchmittwoch am Braunsbrunnen sein Nachfolger gekürt. Der Querfurter Stadtwehrleiter Enrico Zeugner ist der 32. Brunnenherr.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<