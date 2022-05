Querfurter Gymnasium sammelt Geld für entwendeten Stolperstein

Querfurt/MZ - „Wir hoffen, dass wir ungefähr 300 Euro zusammenbekommen. Eine Erneuerung des Steines soll um die 300 bis 400 Euro kosten“, erzählt Julienne Arndt, Schülerin am Gymnasium Querfurt. Während sie erzählt, kommen so einige Schüler und Schülerinnen auf sie zu, an der einen Stelle bildet sich sogar eine Schlange. Alle wollen eins – Kuchen. Es ist zwar nur normaler Kuchen, aber er dient einem guten Zweck. „Vor kurzem haben sie hier in Querfurt am Autohaus einen Stolperstein geklaut und wir wollen den jetzt so schnell wie möglich ersetzen“, erklärt die 15-Jährige. Für sie sei es nicht in Ordnung, den Stein zu entwenden, vor allem, weil er eine tiefere Bedeutung hat. Sogenannte Stolpersteine erinnern an das Schicksal im Nationalsozialismus deportierter und ermordeter Bürger – in diesem Fall an Rosa Vopel, eine jüdische Querfurterin.