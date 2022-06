Querfurt will die Kraft der Sonne nutzen

Diese Gebäude in Querfurt wurden hinsichtlicht der Eignung von Photovoltaik-Anlagen untersucht: Die Grundschule Schmon (oben l.), das Kulturhaus Weißenschirmbach (oben r.), die Sportanlage Querfurt (unten l.), die Kegelbahn Gatterstädt (unten r.) und das Heizhaus der Fernwärmegesellschaft (Mitte).

Querfurt/MZ - Querfurt möchte beim Thema Photovoltaik noch aktiver werden. Die Firma Tilia Umwelt, die mit der Stadt und der städtischen Fernwärmegesellschaft schon viele Jahre in Sachen Energieeffizienz zusammenarbeitet, hat untersucht, inwieweit Dachflächen kommunaler Liegenschaften für PV-Anlagen geeignet sind und zugleich eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt. Fünf Gebäude waren in der Prüfung. Bei zweien davon könnte die Untersuchung bald in eine Umsetzung münden.