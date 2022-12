Pizza löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Eine Pizza hat in Obhausen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Obhausen/MZ - Eine Pizza hat am Samstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr in Obhausen ausgelöst. Nach Angaben der Kreisleitstelle Saalekreis hat um 7.37 Uhr ein Rauchmelder einen Alarm ausgelöst. Vor Ort habe es auch angebrannt gerochen, sodass die Kameraden in die Wohnung eindrungen.