Obhausen wählt neuen Bürgermeister

Am Sonntag haben in der Gemeinde Obhausen zwei Wahllokale geöffnet.

Obhausen/MZ - Die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Obhausen im Weida-Land geht nun in die heiße Phase. Am Sonntag, 14. August, haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Doch einige Frauen und Männer aus der Gemeinde werden an diesem Tag nicht zur Wahlurne gehen, sondern von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen.