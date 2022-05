Obhausen: Bürgermeisterin erklärt ihren Rücktritt

Die ehrenamtliche Bürgermeisterin Dagmar Nicodemus hat in der Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend überraschend verkündet, ihre Ämter niederzulegen.

Obhausen/MZ - Paukenschlag in der Gemeinde Obhausen: Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend hat die amtierende Bürgermeisterin Dagmar Nicodemus (parteilos) überraschend ihren Rücktritt erklärt. Zum kommenden Montag, 16. Mai, will sie ihre kommunalpolitischen Ämter niederlegen. Sie gab dafür private und gesundheitliche Gründe an.