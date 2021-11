In dem Lager hat es gebrannt. Auch an der Fassade des nebenstehenden Hauses hinterließ das Feuer Spuren.

Frankleben/MZ/LOS - „Das ist schon sehr bitter“, sagt Wolfgang Bolick, Mitglied der Stiftung Kulturgut Schloss Frankleben, beim Blick auf die verrußte Fassade eines Wohnhauses und das scheinbar völlig ausgebrannte Nebengebäude auf dem Schlossgelände.

Nach Feuer in Frankleben ermittelt die Polizei in alle Richtungen

Gegen 6 Uhr am Morgen des 7. November stand der Flachbau, der als Lager diente, aus noch ungeklärter Ursache in Flammen. Es brannte lichterloh, berichtet Bolick, der in Frankleben wohnt und als Ansprechpartner der Stiftung vor Ort hinzugerufen wurde, während Einsatzkräfte von Feuerwehren aus dem Geiseltal die Flammen bekämpften.

Anschließend sperrte die Polizei den Brandort ab. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache durchgeführt. Diese sind noch nicht abgeschlossen, ist von Beate Heitmann, Sprecherin vom Revier Saalekreis, zu erfahren. Es werde in alle Richtungen ermittelt, erklärt sie. Demnach wird auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

Finanzielle Schaden durch den Brand sei groß

In dem Lager befanden sich nach Angaben von Wolfgang Bolick unter anderem Material für Sanitär- und Elektroinstallationen. Franz Pacher Theinburg, der das Schloss vor 14 Jahren kaufte, mit dem Wiederaufbau begann und dann in die Stiftung überführte, ergänzt, dass im Objekt zum Beispiel auch Teile zum Aufbau einer Sauna und für ein Zelt gelagert waren.

Außerdem sei das Dach des Gebäudes in diesem Sommer erst erneuert worden. Der durch den Brand entstandene finanzielle Schaden sei groß, reiche an den fünfstelligen Bereich heran, sagt Franz Pacher Theinburg. Ende vergangener Woche wurde der Brandort von der Polizei freigegeben. Am Dienstag komme die Versicherung, um den Schaden aufzunehmen, fügt er hinzu.