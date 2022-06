Michael Schelle (Freie Wähler): Fokus auf Tier und Mensch

Er will konsequenten Tier- und Umweltschutz.

Michael Schelle tritt für die Freien Wähler an.

Wenn in Sachsen-Anhalt am 6. Juni der Landtag gewählt wird, tritt im Wahlkreis 32 auch die Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz) mit einem Kandidaten an. Der 30-jährige Michael Schelle aus Nemsdorf-Göhrendorf, der als Tierwirt bei einem Landwirtschaftsbetrieb im Weida-Land arbeitet und berufsbegleitend Landwirtschafts- und Agrarmanagement studiert, geht hier für die Partei auf Stimmenjagd.