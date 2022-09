Mädchenteam vom Burgstadtgymnasium Querfurt startet beim Bundesfinale

Nach dem Erfolg beim Landesfinale misst sich die Querfurter Mädchenmannschaft in Bad Blankenburg mit Schulteams aus der Bundesrepublik. Vorrundengegner am Montag sind Bremen und Thüringen.

Letztes Training vor dem Finale: Die Fußballerinnen vom Burgstadtgymnasium Querfurt fahren am Sonntag zur Endrunde von „Jugend trainiert für Olympia“ nach Bad Blankenburg.

Querfurt/MZ - „Viel Erfolg! Holt den Titel!“, gab Kerstin Ohlemann, die stellvertretende Schulleiterin vom Burgstadtgymnasium Querfurt, der Mädchenfußballmannschaft am Freitag beim Schulfest noch mit auf den Weg. Das Team geht an diesem Sonntag auf Bahnreise nach Bad Blankenburg (Thüringen), um am Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ teilzunehmen. Die Mädchen vertreten Sachsen-Anhalt bei diesem Turnier. Mit dem Gewinn des Landesfinales Anfang Juni hatten sie sich für die Bundes-Endrunde qualifiziert.