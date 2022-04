Lodersleber scheitern mit Bürgerantrag: Der Weg, der kein Weg ist

Die Mehrheit der Dorfbewohner fordert per Unterschrift den Erhalt eines Pfades in den Schlosspark. Der Querfurter Stadtrat hat nun über ihren Antrag entschieden.

Querfurt/Lodersleben/MZ - Ein Trampelpfad beschäftigt seit Monaten Lodersleben. Der Weg führt aus dem Dorf in den Schlosspark. Führte, denn im vorigen Jahr entschied sich einer der Eigentümer der drei Grundstücke, die der Pfad kreuzt, das seinige einzuzäunen. Der Weg war versperrt. Unmut unter den Anwohnern entstand, der sich schließlich in einem Bürgerantrag an die Stadt Querfurt manifestierte. 381 Lodersleber, die Mehrheit der Erwachsenen, sprach sich darin per Unterschrift für den Erhalt des Weges aus.