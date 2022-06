Lions-Club Querfurt sammelt Spenden für Kriegsopfer

Querfurt/MZ - Ein voll bepacktes Auto nach dem nächsten fuhr am Donnerstagvormittag auf dem Querfurter Marktplatz vor, wo der Lions-Club Querfurt eine Spendenaktion für Menschen in und aus der Ukraine durchführte. Der Loderslebener Ingo Lischke stieg aus seinem Wagen aus. „Kann mal jemand mit anfassen?“, fragte er, und vier, fünf Mitglieder vom Lions-Club versammelten sich sofort um sein Auto, um Kartons mit Lebensmitteln, Kleidung, Hygieneartikeln und vielem mehr auszuladen. Diese wurden in zwei Anhänger einsortiert - Kleidung auf der einen Seite, Lebensmittel und weiteres auf der anderen. Dann machte schon der nächste Transporter am Spendenplatz Halt.

