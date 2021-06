Lilly, Lotte oder Raja - Welchen Namen bekommt das Fohlen in Querfurt?

Querfurt/MZ/LOS - Die Online-Abstimmung über den zukünftigen Namen des Anfang Mai in der „Alten Burgschäferei“, dem Bauernmuseum des Landkreises Saalekreis in Querfurt, geborenen Fohlens ist beendet. Wie der Nachwuchs von Ponystute Ronja heißen soll, wird bis zur Namensweihe noch geheim gehalten. Allerdings könne jetzt schon verraten werden, dass das Fohlen nicht Bella oder Elsa heißen wird, sagt Christian Linke, Sachgebietsleiter Kultur beim Landkreis. Auf die fünf Namen Bella, Elsa, Lilly, Lotte oder Raja war der Kandidatenkreis bei der Abstimmung eingegrenzt worden.

Christian Linke zeigt sich über die Resonanz auf die Befragung, die vom 18. bis 25. Juni lief, zufrieden. „Gerade am ersten Wochenende nach der Bekanntmachung der Umfrage war die Teilnahme groß.“ Seinen Angaben zufolge wurden insgesamt 263 Stimmen abgegeben. Über das Ergebnis sagt Linke, dass zum Schluss die Entscheidung doch knapper ausgefallen ist als zu Beginn der Abstimmung angenommen. Doch der Name, der von Anfang an der Befragung vorn lag, habe am Ende mit 78 Stimmen das Rennen gemacht. Welcher das ist, wird erst einmal nicht verraten. Nach Angaben von Linke wird es zeitnah eine schöne Namensweihe im Bauernmuseum in Querfurt geben. Details dazu würden noch bekannt gegeben.

Die Burgschäferei wurde 1498 in einem Inventarverzeichnis der Burg Querfurt erstmals urkundlich erwähnt und diente als zusätzliche Versorgungsstätte für die Burgbewohner. Heute beherbergt die „Alte Burgschäferei“ ein Bauernmuseum mit verschiedenen Ausstellungsbereichen, die Einblicke in das bäuerliche Leben gewähren. Vor allem für die Kinder interessant ist der Streichelzoo bäuerlicher Hoftiere.