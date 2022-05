Jugendfeuerwehr Weißenschirmbach sammelt Müll

Mit Müllsäcken und Greifzangen war die Jugendfeuerwehr Weißenschirmbach an der Straße nach Kleineichstädt unterwegs, um Müll aufzusammeln.

Weissenschirmbach/MZ - Während 14 Jugendliche am Straßenrand aus den Autos der Freiwilligen Feuerwehr sprangen, redete Weißenschirmbachs Ortsbürgermeister Peter Hinkeldey mit Ortswehrleiter David Seidenfaden und Jugendwart Torsten Ebert. „Es freut mich sehr, was hier gemacht wird“, meinte Hinkeldey zu ihnen und bedankte sich auch schon vorab bei den Jungen und Mädchen. Diese machten sich dann zu Fuß auf einen circa ein Kilometer langen Weg von Weißenschirmbach nach Kleineichstädt, um am Straßenrand, aus Gräben und von der Feldkante illegal weggeworfenen Müll aufzusammeln.