Hitzewochenende: Heiße Partys am Merseburger Schloss und im Strandbad

Merseburg/Obhausen/MZ - Am bisher heißesten Wochenende des Jahres steigt das größte Fest im Saalekreis: die Merseburger Schlossfestspiele. „Fuchsteufelswild“, „D’Artagnan“ und „Schandmaul“ spielten zum Auftakt. Angesichts zu erwartender Temperaturen von bis zu 36 Grad hatten sich viele Sorgen gemacht, dass dies getränketechnisch ein teures Vergnügen werden könnte. Doch die Stadt hat eine Lösung gefunden. Auf dem Gelände gibt es am Samstag und Sonntag eine Wasser-Bar der Midewa, an der kostenfrei Wasser ausgeschenkt wird. „Außerdem darf man original verschlossene Einweg-Plastikflaschen bis zu 1,5 Litern pro Person mit reinnehmen. Das finden wir super“, sagt der Merseburger Florian Schülke, der mit Freundin Nadine Leske zu den Konzerten am Freitagabend gekommen war.

