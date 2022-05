Guillermo Müller bietet ab sofort Tangokurse in Querfurt an

Müller und seine Frau möchten kulturelle Angebote in Querfurt stärken und bieten unter anderem Tango- und Töpferkurse an.

Querfurt/MZ - Zwei Künstler und Musiker haben ihre Heimat verlassen, um Neues zu Entdecken und lernten sich schlussendlich im Kunststudium in Italien kennen. Seitdem beschreiten sie ihr Leben gemeinsam – erst in Argentinien, dann in Düsseldorf und nun in Querfurt. „Ich könnte mir schon vorstellen, hier zu bleiben“, sagt Claudia Müller. Zusammen mit ihrem Mann Guillermo hat sie ein altes Haus am Döcklitzer Tor gekauft und Stück für Stück renoviert. So entstanden neben einem Wohnraum für die Familie auch eine Töpferstube und ein kleiner Tanzsaal.