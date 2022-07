Freibad in Schraplau muss dringend saniert werden

Schraplau/MZ - Der Antrag für ein Investitions- und Modernisierungsprogramm für Schwimmbäder, den die Linksfraktion im Landtag eingereicht hat, soll Donnerstag im Innenausschuss erneut diskutiert werden. „Er steht auf der Tagesordnung, es soll eine Beschlussempfehlung erarbeitet werden“, so die Linken-Landtagsabgeordnete Christina Buchheim. Im Vorfeld schaute sie sich gemeinsam mit Parteikollegin Kerstin Eisenreich das Freibad in Schraplau an, das großen Sanierungsbedarf hat und für das Programm in Frage kommen könnte.

