Ein eigener Rasentraktor kommt für den VfL Querfurt näher

Querfurt/MZ/LOS - Der VfL Querfurt kommt dem Ziel, einen Rasentraktor anzuschaffen, näher. Nach einer finanziellen Zuwendung in Höhe von 7.500 Euro aus dem Zweckertrag des PS-Lotterie-Sparens der Saalesparkasse erhielt der Verein nun von der Midewa eine Finanzspritze von 2.000 Euro. Uwe Störzner, Geschäftsführer der Wasserversorgungsgesellschaft, überreichte im Beisein von Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) den symbolischen Scheck an den stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Konstantin Raven und den Schatzmeister Dominik Holzmann.

Es sehe jetzt so aus, dass die Anschaffung realisiert werden kann, berichtete Raven. Der VfL Querfurt will einen Rasentraktor im Wert von rund 18.000 Euro anschaffen. Hintergrund ist nach Worten von Holzmann, dass auf der Sportanlage im Obhäuser Weg eine Fläche von fast 20.000 Quadratmetern zu mähen ist. Aktuell werde das mit einem Traktor bewältigt, der für 4.000 Quadratmeter ausgelegt ist. „Und der hat schon ein schiefes Mähwerk“, ergänzte Raven. Er bedankte sich zum einen beim Bürgermeister, der als Vermittler zwischen Firmen und dem Verein fungiere. Zum anderen nahm er den Scheck von Störzner dankend entgegen. „Mit der Midewa haben wir einen starken Partner gefunden.“

Es sei eine Unterstützung „von Nachbar zu Nachbar“, meinte der Midewa-Geschäftsführer mit Blick auf die Zweigstelle, die das Unternehmen im Obhäuser Weg hat. Grundsätzlich sei es eine gute Sache, Vereinsarbeit zu unterstützen. Auch bei den Mitarbeitern komme es gut an, wenn sich das Unternehmen in den Regionen ein Stück weit engagiert und präsentiert. In seiner Funktion als Präsident vom Verein SG Union Sandersdorf bot Störzner den Querfurtern zudem ein Freundschaftsspiel gegen den Oberligisten an.