Die Neue Apotheke in Querfurt feiert Jubiläum

Die Neue Apotheke am Ärztehaus in Querfurt besteht 30 Jahre. Erika Apel hat sie 1992 eröffnet und 2014 an ihre Mitarbeiterin Katrin Sawatzky übergeben.

Querfurt/MZ - Es ist nicht zu übersehen, dass die Neue Apotheke am Ärztehaus in Querfurt Jubiläum hat. Ein Schaufenster am Eingang ist hübsch geschmückt. Auf der Scheibe steht: 30 Jahre Neue Apotheke - Wir sagen Danke! Auch im Verkaufsraum hängt mehrfach die Zahl 30 an rot-weißen Girlanden.