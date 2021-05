Dickes Minus im Querfurter Haushalt: „2015 war ein schlechtes Jahr“

Querfurt - Querfurts Finanzabteilung liegt bei der Aufstellung verkürzter Jahresabschlüsse voll im Zeitplan. Den hatte ihr der Stadtrat vorgeben. Wie Kämmerin Heike Pönisch dem Finanzausschuss berichtete, ist das erste Paket mit den Abschlüssen 2014 bis 2017 fertig und kann in diesen Tagen dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises übermittelt werden.

Außerdem teilte sie mit, dass bei der Aufstellung genau das zutage getreten ist, womit die Stadt gerechnet hatte: Es ist ein Jahresfehlbetrag ersichtlich geworden. Dieser wurde für das Jahr 2015 festgestellt und betrug rund 1,1 Millionen Euro. In den anderen Jahren seien Überschüsse erwirtschaftet worden.

Antrag auf Finanzhilfe: „2015 war ein schlechtes Jahr“

Die Stadt Querfurt macht von der vom Land eingeräumten Möglichkeit Gebrauch und will für die Jahre 2014 bis 2020 verkürzte Jahresabschlüsse zur Prüfung einreichen. Weil absehbar war, dass Fehlbeträge auftreten, hatte der Stadtrat beschlossen, den Zeitraum in zwei Pakete zu teilen. Für das nun erstellte Bündel der Jahre 2014 bis 2017 will sich die Stadt laut der Kämmerin dann mit geprüften Abschlüssen in die Lage versetzen, beim Land Bedarfszuweisungen zu beantragen.

Mehrere Millionen Euro dieser Finanzhilfe hat Querfurt in den vergangenen Jahren schon erhalten. Um die Bedarfszuweisung für das Jahr 2015 beantragen zu können, seien auch die Abschlüsse der beiden Folgejahre erforderlich, erklärte Pönisch und ging in ihren Erläuterungen etwas näher auf den Fehlbetrag ein. „2015 war ein schlechtes Jahr.“ Das sei nicht nur dadurch bedingt gewesen, dass der Stadt Erträge fehlten, „sondern auch dass Aufwendungen teilweise sehr hoch waren.“ Sie erinnerte daran, dass die Haushaltssatzung im Juli 2015 nicht genehmigt wurde und die Stadt in der vorläufigen Haushaltsführung arbeiten musste.

Die nächsten Abschlüsse

Die Projektgruppe mit vier Mitarbeitern, die die Finanzabteilung der Stadt für die Aufstellung der Jahresabschlüsse gebildet hat, wird nach Worten der Kämmerin nun sofort weiterarbeiten. „Für uns hat dieses Projekt oberste Priorität.“ Das zweite Paket, die Abschlüsse 2018 bis 2020, soll laut Zeitplan bis Ende Oktober fertig sein. Ab dem folgenden Haushaltsjahr müssen dann wieder umfängliche Abschlüsse abgelegt werden. (mz)