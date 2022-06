Der Tank im Saalekreis wird wieder voll gemacht

Die Preise an den Tankstellen, in Braunsbedra (li., Mitte) und Leuna (re.) sind am Mittwoch auch im Saalekreis gefallen. Wer vergleicht, kann sparen.

Merseburg/Querfurt/MZ - „Die Hütte ist voll, wir haben viel Kundenandrang“, „Die Leute rennen mir die Bude ein“ – es gestaltete sich sehr schwierig am Mittwoch, am Tag eins, an dem der Tankrabatt des Bundes griff, in Merseburg einen Tankwart zu sprechen. Zu groß war die Nachfrage der Autofahrer. Schließlich waren die Preise an den Zapfsäulen über Nacht deutlich abgesackt. Laut Daten des Vergleichsportals clever-tanken.de ging der Preis für einen Liter E 10 teils um gut 30 Cent nach unten. Im Schnitt lagen die Merseburger Anbieter am Nachmittag bei etwa 1,90 Euro je Liter. Das ist zwar weiter deutlich über dem Niveau vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, aber eben auch um einiges günstiger als die Spitzenwerte, die in den vergangenen Monaten aufgerufen wurden.