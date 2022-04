Das sind die Bürgermeisterkandidaten im Weida-Land

Barnstädt/Nemsdorf/MZ - Im Weida-Land stehen im kommenden Monat die Bürgermeisterwahlen für die zwei Gemeinden Barnstädt und Nemsdorf an. Am Mittwoch wurden im Wahlausschuss die Kandidaten bekanntgegeben. Für Barnstädt treten Fred Müller, Gerald Reichmann und der bereits amtierende Bürgermeister Otto Weber an. In Nemsdorf haben sich Ronny Kluge, Gudrun Neugebauer und Michael Schelle aufstellen lassen. Alle haben die erforderliche Anzahl an Unterschriften erreicht und sind somit zur Wahl zugelassen, bestätigte der Wahlleiter Ralf Dubb. Nun werden die Stimmzettel gedruckt und die Briefwahlunterlagen verschickt. Die Wahl findet am 22. Mai statt.