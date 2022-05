Bürgermeisterwahl in Nemsdorf-Göhrendorf: Jürgen Reh tritt nicht wieder an

Am Sonntag wird in der Gemeinde im Weida-Land ein neuer Bürgermeister gewählt. Der 75 Jahre alte Amtsinhaber kandidiert nicht mehr. Wie das Resümee über seine Amtszeit ausfällt und wie er in die Zukunft blickt.

Nemsdorf-Göhrendorf/MZ - Ein Hobby von Jürgen Reh, dem noch amtierenden Bürgermeister von Nemsdorf-Göhrendorf, ist das Angeln. Er ist Mitglied im Verein in der Gemeinde. „Ich war da auch viele Jahre im Vorstand, bis ich gesagt habe: Die Jugend soll voran“, berichtet der heute 75-Jährige. Der gleiche Satz war von ihm in den vergangenen Monaten hin und wieder in Verbindung mit seinem Amt als Bürgermeister zu hören. Jürgen Reh tritt bei der Wahl am Sonntag, 22. Mai, nicht wieder an. „21 Jahre - reicht das nicht?“, fragt er und schmunzelt. Ein bisschen Wehmut sei bei dem Abschied dabei, gibt er zu. Doch irgendwann müsse die Verantwortung auch mal ein anderer übernehmen.