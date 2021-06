Bürgermeister radeln für guten Zweck

Querfurt/MZ/LOS - Der Städtewettbewerb von enviaM und Mitgas, der sonst traditionell auf Stadtfesten in Kommunen durchgeführt wurde, findet aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr als Wettbewerb der Bürgermeister in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen statt. Die Bürgermeister der teilnehmenden Kommunen erhalten für jeweils eine Woche ein E-Bike und können damit Kilometer sammeln. Am Dienstag hat Hartmut Brand, Kommunalbetreuer EnviaM/Mitgas, ein Fahrrad an Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) übergeben.

Beim Städtewettbewerb wird für den guten Zweck geradelt. Die Preisgelder kommen gemeinnützigen Projekten zugute. Die Kommune, die die meisten Kilometer erradelt hat, erhält 4.000 Euro. Die nachfolgenden Plätze erhalten ebenfalls gestaffelte Prämien. Der Mindestgewinn für alle Teilnehmer beträgt 1.200 Euro. Die sind also auch der Stadt Querfurt sicher. Wie der Bürgermeister sagt, sollen demnach jeweils mindestens 400 Euro an den Loderslebener Sportverein, den TuS Ziegelroda und den TSV 90 Querfurt für Anschaffungen für den Sport oder Instandhaltungsarbeiten an den Sportobjekten gehen. Wenn am Ende für sie mehr Geld rausspringt, wäre das natürlich noch besser.

Nicht allein der Bürgermeister muss auf dem E-Bike strampeln, wie Hartmut Brand erklärt. Die Stadtoberhäupter dürfen sich auch von Vertretern ihrer Städte und Gemeinden unterstützen lassen. Wie viele Kilometer die anderen teilnehmenden Kommunen schon geradelt sind, wollte Nette vom Kommunalbetreuer bei der Übergabe wissen. Darüber könne er keine Auskunft geben, entgegnet dieser. „Es soll doch spannend sein bis zum Schluss.“ Auf der Internetseite www.staedtewettbewerb.de lassen sich die aktuellen Platzierungen einsehen – ohne Kilometerangabe. Zwölf von 29 gemeldeten Kommunen haben sich bislang beteiligt. Markranstädt liegt aktuell vorn. Nach der Stadt Querfurt wird aus dem Saalekreis auch noch die Stadt Leuna am Wettbewerb, der bis Mitte September stattfindet, teilnehmen. (mz)