Halle/MZ - Der südliche Saalekreis kann nicht nur Industrie! Auch in Sachen Natur und Kultur hat der Altkreis Merseburg-Querfurt von Ziegelroda bis Günthersdorf einiges zu bieten. Um die Region mit ihren Seen und Flüssen, Wäldern und Parks zu entdecken, gibt es viele Möglichkeiten – ob zu Wasser, auf dem Fahrrad oder in Wanderschuhen. Außerdem zählt der Saalekreis zu den geschichtsträchtigsten Regionen Deutschlands. Zahlreiche Schlösser und Burgen entlang der Straße der Romanik laden zum Anhalten und Verweilen ein. Eine dieser Stationen ist die Burg Querfurt. Die imposante Anlage mit ihren Türmen, Ringmauern und mittelalterlichen Befestigungen nimmt die siebenfache Fläche der Wartburg bei Eisenach ein. Sie gilt als eine der ältesten und größten Feudalburgen Deutschlands. Seit Ende vergangenen Jahres ist der Innenhof nach über vierjähriger „Leidenszeit“, aufgrund von Bauarbeiten und archäologischen Ausgrabungen, wieder begehbar und strahlt in neuem Glanz. Über fünf Millionen Euro wurden hier verbaut. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.