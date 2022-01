Bildungsministerin Eva Feußner eröffnet Büro in Querfurt

Querfurt/MZ - Die CDU hat ab Februar wieder einen Anlaufpunkt in Querfurt. Dann will Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner dort ihr Abgeordnetenbüro eröffnen. Sie hatte bei der Wahl im Juni 2021 den Wahlkreis Querfurt, zu dem auch kleinere Teile des Burgenlandkreises sowie von Mansfeld-Südharz gehören, gewonnen. Seither sei sie auf der Suche nach einer geeigneten Lokalität gewesen, erklärte Feußner. „Es war aber nicht einfach, Räumlichkeiten zu finden.“

Nun ist es der Ministerin gelungen. Zum 1. Februar bezieht sie Räume in der Merseburger Straße 70. Dort will sie künftig auch eine Mitarbeiterin beschäftigen und einmal in der Woche, voraussichtlich montags, eine Sprechstunde anbieten: „Mir geht es mit dem Büro vor allem darum, für die Bürger, die nicht Handy oder E-Mail nutzen, ansprechbar zu sein, Probleme aufzunehmen.“ Aber natürlich sei das Büro auch Anlaufpunkt für die CDU-Mitglieder der Region.

Die mussten seit fast sechs Jahren ohne ein Büro in der einstigen Hochburg der Christdemokraten auskommen, nach dem die Landtagsabgeordnete Nicole Rotzsch ins Bürgermeisteramt gewechselt war. Eva Feußner zog zwar anschließend auch in den Landtag ein, wurde jedoch Staatssekretärin. Seither musste die Union in Querfurt diverse Rückschläge einstecken. Das Bürgermeisteramt ging verloren, die Stadtratsfraktion schrumpfte deutlich und auch an Nachwuchs mangelt es im Ortsverband.

Kreischef Michael Hayn zeigte sich deshalb erfreut über die Ankündigung von Feußner: „Dann haben wir da in der Ecke wieder einen Kommunikationspunkt.“ So könne man in Querfurt besser Themen setzen und Nachwuchs gewinnen.