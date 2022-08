Betreiber von Querfurter Bioladen hat Geschäft an seine Schwester übergeben

Der 43-jährige Stefan Spiegel orientiert sich beruflich neu. Seinen Bioladen in der Klosterstraße in Querfurt führt nun seine Schwester Franziska, die bereits das Bistro nebenan leitet.

Querfurt/MZ - Es sei ein Stück weit Wehmut da, sagt Stefan Spiegel. „Vor allem wenn ich an die Menschen denke, mit denen ich zusammengearbeitet habe und die ich im Laden als Kunden bedienen durfte.“ Das werde er auf jeden Fall vermissen, sagt der 43-Jährige aus Lodersleben, der bis vor Kurzem Inhaber vom Bioladen „Balance Naturkost“ in der Klosterstraße in Querfurt war. Nun blickt er mit Vorfreude auf einen neuen beruflichen Weg, allerdings wird der Bioladen nicht geschlossen. Stefan Spiegel hat am 1. August das Geschäft an seine Schwester Franziska Spiegel-Hörhold übergeben, die dieses sowie das benachbarte Bistro „Naturkostbar Basilikum“ jetzt zusammen leitet.