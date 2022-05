Baut Querfurt eine eigene Kläranlage?

Die Stadt will 2028 aus dem Einleitvertrag mit dem Klärwerk in Karsdorf rausgehen und bemüht sich nun verstärkt um eine eigene Lösung.

Querfurt/MZ - Die Stadt Querfurt zieht ernsthaft in Betracht, beim Thema Abwasserbehandlung in Zukunft eigene Wege zu gehen. Zum wiederholten Mal hat sie prüfen lassen, ob der Neubau einer Kläranlage in Querfurt möglich wäre und wie sich das wirtschaftlich zur derzeitigen Überleitung ins Klärwerk Karsdorf verhält. Auf Grundlage der aktuell vorliegenden Ergebnissen erklärte Bürgermeister Andreas Nette (parteilos): „Wir wissen, dass es geht, wir haben den Platz dafür. Und wir wissen, dass es wirtschaftlich auch heute noch besser wäre, eine eigene Lösung zu fahren.“ Man warte nun noch auf abschließende Aussagen seitens der Oberen Naturschutzbehörde, fügte er an.