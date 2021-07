Baustelle B180 - Wann die Sanierung der Ortsumgehung Querfurt startet

Am Donnerstag starten die Bauarbeiten an der B180.

Querfurt/MZ - An der Ortsumfahrung Querfurt/Bundesstraße 180 beginnen an diesem Donnerstag, 8. Juli, die Arbeiten einer umfangreichen Sanierungsmaßnahme. „Insgesamt werden hier rund anderthalb Millionen Euro in die Erneuerung der oberen Asphaltschichten investiert“, erklärt Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel dazu in einer Pressemitteilung. Damit werde der wichtige Autobahnzubringer auch für künftige Belastungen wieder fit gemacht. Auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern wird die alte Fahrbahndecke rund 13 Zentimeter tief abgefräst und anschließend neu aufgebaut. Auch Bordanlagen der Fahrbahnteiler und Verkehrsinseln werden im Zuge dessen erneuert. Die Bauarbeiten dauern insgesamt rund fünf Wochen, kündigt das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr.

Bis die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, ist der Bauabschnitt vom Kreuzungsbereich mit der Landesstraße 176 bis kurz vor dem Knoten mit der Landesstraße 172 voll gesperrt. Der Verkehr wird derweil großräumig über Schafstädt und die Autobahn 38 bis zur Anschlussstelle Querfurt und über die Landesstraße 176 wieder auf die Bundesstraße 180 umgeleitet, heißt es in der Pressemitteilung.

Eine örtliche Umleitung ist in beiden Richtungen über die Eislebener Straße/Döcklitzer Tor, den Obhäuser Weg und die Merseburger Straße ausgeschildert. Bis Mitte August soll die Fahrbahnsanierung abgeschlossen sein, teilt das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr mit.