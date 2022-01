Angriff auf einen Geldautomaten in Querfurt

An Beute gelangten die Täter nicht, aber sie verursachten Sachschaden.

In Querfurt gab es den Versuch, einen Geldautomaten aufzubrechen.

Querfurt/MZ - Unbekannte versuchten Sonnabendmorgen, einen Geldautomaten in der Konrad-von-Querfurt-Straße in Querfurt gewaltsam zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand jedoch Sachschaden am Gerät, dessen Höhe noch nicht beziffert werden kann. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und eine umfangreiche Tatortarbeit durchgeführt, teilt die Polizeiinspektion Halle mit.