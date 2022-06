Am Stadtrand von Querfurt soll ein Zukunftswald entstehen

Im Waldstück Kleine Fichten in Querfurt läuft eine große Fällaktion. Für die Wiederaufforstung ist ein besonderes Projekt mit Bürgern geplant.

Das Waldstück Kleine Fichten am Stadtrand von Querfurt wird in dieser Form nach dem Eingriff der Förster nicht mehr existieren.

Querfurt/MZ - Die Optik am westlichen Stadtrand von Querfurt wird sich deutlich verändern: In dem 1,1 Hektar großen, kommunalen Waldstück an der Landesstraße 219 Richtung Lodersleben werden gerade nahezu alle Bäume gefällt. Das Areal, das Kleine Fichten genannt wird, „ist nach dem Eingriff kein erkennbarer Wald mehr“, erklärt der zuständige Stadtförster Julius Holitschka. Er ergänzt, dass die Fläche aber nicht kahl bleiben wird. „Wir wollen hier eine ganz besondere Aufforstung machen. Sie soll mit den Bürgern der Stadt Querfurt und ihren Ortsteilen durchgeführt werden“, berichtet er. Dieses Projekt steht unter dem Titel Zukunftswald.