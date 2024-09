Am Stadtrand von Halberstadt sind in der Nacht zum Freitag unweit der Sargstedter Siedlung vier Schafe gerissen worden. Vermutlich von Wölfen. Der Besitzer zeigt sich entsetzt.

Vier Schafe gerissen: Haben Wölfe direkt am Halberstädter Stadtrand zugeschlagen?

Treiben Wölfe in Halberstadt ihr Unwesen? Es sieht ganz danach aus.

Halberstadt. - Aufregung in Halberstadt: Offensichtlich haben einer oder gar mehrere Wölfe in der Nacht zum Freitag (27. September) unweit des Stadtgebiets zugeschlagen und vier Schafe gerissen. Michael Unger vom Wolfskompetenzzentrum Iden (WZI) war am Freitagvormittag vor Ort, um die Lage zu sondieren.