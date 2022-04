Zwischen Hoffen und Bangen

Quedlinburg/MZ - Am weihnachtlich geschmückten Marktplatz mitten in Quedlinburg reihen sich in den historischen Fachwerkhäuschen Gaststätten, Cafés und Hotels aneinander. Doch der weihnachtliche Lichterglanz trügt. Hotels klagen, dass viele Touristen ihre Reisen in der Advents- und Weihnachtszeit storniert haben. Viele Gaststätten waren über die Feiertage ganz geschlossen. Die Branche hoffte auf viele Gäste besonders an den Weihnachtstagen - die sind für sie fast genauso wichtig wie die Sommersaison. Der Dezember ist in normalen Zeiten die Hochphase des Harzer Wintertourismus.