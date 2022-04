Zwei neue Formate zur Festzeit in Quedlinburg

Quedlinburg/MZ - In wenigen Tagen beginnt sie: die Festzeit, mit der die urkundliche Ersterwähnung Quedlinburgs vor 1.100 Jahren gefeiert werden soll. Dabei möchte die Stadt sich natürlich präsentieren, sagt Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) Doch „ein Kerngedanke der Festzeit ist, Begegnungen und Gespräche zu ermöglichen. Das soll auch dazu dienen, das Wir-Gefühl bei den Quedlinburgern weiter zu entwickeln“, erklärt der Oberbürgermeister an der Quedlinburger Sternwarte. Die ist „ein Tempel des Ehrenamtes“, sagt Ruch mit Blick darauf, dass der Sternwarten-Verein neben dem Einrichten einer Sternwarte auch den Umbau des ehemaligen Trinkwasserhochbehälters zu einem Kulturzentrum gestemmt hat. „Was hier geleistet wurde, kann man gar nicht genug würdigen“, so der Oberbürgermeister. Die Sternwarte wird auch ein Veranstaltungsort in der Festzeit sein - im Rahmen eines neuen Veranstaltungsformats.