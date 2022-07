Zwei Bushaltestellen im Ort vorerst gestrichen?

An der Landesstraße 75 in Meisdorf wird ein Ersatz für die Annenbrücke gebaut. Wegen der Bauarbeiten können Busse nicht überall halten. Einwohner und Ortschaftsrat sind verärgert

Meisdorf/MZ - Die Tage der Annenbrücke in Meisdorf sind gezählt. Das Bauwerk, das über die Landesstraße 75 führt, wird abgerissen. Bereits im Februar wurden Bäume gefällt, um Baufreiheit zu schaffen. Diesen ersten vorbereitenden Maßnahmen folgen nun weitere. Die Selke wird abgefischt, danach wird der Fluss mit so genannten Big Packs umgeleitet. Doch so sehr seit Jahren auf die Erneuerung der nur einspurig mit Tempo 20 befahrbaren Brücke gewartet wurde, so sehr ist man im Ort nun auch besorgt - und das liegt an der geplanten Umleitung des Fahrzeugverkehrs.