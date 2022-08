Zweckverband Ostharz in Quedlinburg hat schon Geld für 2023 bis 2025 auf dem Sparbuch

Quedlinburg/MZ - Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz (ZVO) hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Plus beendet. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 898.000 Euro. „Es ist gut gewirtschaftet worden“, sagte Lutz Günther, Geschäftsführer des Zweckverbandes mit Sitz in Quedlinburg, in der jüngsten Verbandsversammlung. Der Überschuss, so der Geschäftsführer, geht in das Eigenkapital des Unternehmens.