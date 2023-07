Zu viel Party am Badesee: Worüber sich Anwohner beklagen und womit die Gemeinde reagiert

Ditfurter See

Wenn sich Gruppen am Dirfurter See treffen oder private Feiern stattfinden, ist es nach Sonnenuntergang oft zu laut, finden einige Anwohner.

Ditfurt/MZ - Ein privater Sicherheitsdienst ist seit kurzem in Ditfurt unterwegs: An den Wochenenden passt ein Duo am Badesee auf, dass zum Beispiel von privaten Feiern kein Lärm nach 22 Uhr ausgeht, achtet darauf, dass Besucher ihre Fahrzeuge auf die dafür vorgesehenen Parkflächen stellen. „Das ist eine Testphase von fünf Wochen, dann wird ausgewertet und gegebenenfalls verlängert“, berichtet Bürgermeister Matthias Hellmann (FDP) über den Versuch, der jetzt Halbzeit hat.