Zu Besuch in der Hakelkirche

In der Dorfkirche in Heteborn gibt es jeden Samstag ein gemütliches Plauderstündchen von buchstäblich biblischem Ausmaß.

Zu Besuch beim Treff in der Kirche in Heteborn: Die Gemeinde lädt jeden Samstagabend zum Plaudern in das Heteborner Gotteshaus ein.

Heteborn/MZ - Die Dorfkirche in Heteborn an einem Samstagabend: Kerzenlicht, epochale Musik dort, wo man sonst andächtige Stille erwarten würde. Am Anfang war das Wort, und zwar das gesprochene. Auf den Kirchenbänken sitzen Menschen mit Kaffeebechern in der Hand und plaudern. Hier im Hause Gottes also ein Kaffeeklatsch? Bevor viele der biblischen Schriften niedergeschrieben wurden, wurden sie bereits erzählt und vorgetragen.

„Die Bibel ist nicht nur ein Buch, woraus man beten kann, sondern ein Kulturerbe“, sagt Gertraud Hampe, Mitglied im Gemeindekirchenrat. Jedes Jahr steht das wöchentliche Treffen unter einer neuen Losung. In diesem Jahr lautet das große Thema: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Der Bibelvers steht im Johannes-Evangelium.

Wie gut passt es da, dass sich die kleine Gruppe mit medialer Hilfe das Weltkulturerbe Bibel vorgenommen hat. Die Menschen hungern nach solchem Zuspruch: „Die Kirche war die ganze Zeit über Anlaufpunkt“, sagt Hampe. Sie sei das „Herz des Dorfes“. Die Pandemie geht in ihr drittes Jahr. Viele seien müde, mürbe, dazu misstrauisch. Die Jahreslosung ermutige zu mehr Mut und Zuspruch. Das sei auch der Grund, warum die Treffen großen Anklang fänden.

Die Teilnehmer - in diesem Fall ausschließlich Frauen - lauschen gebannt den Worten von der Ben-Becker-CD: eine Bibellesung mit symphonischer Unterstützung, die monumental durch den Kirchenraum hallt. Es beginnt mit der Schöpfung, und schon hat die kleine Frauengruppe ihren ersten Gesprächsaufhänger. Von den Worten der Bibel zu der einzigartigen Stimme des Schauspielers.

„Es gibt viele Deutungen der Bibel“, erklärt Gertraud Hampe. Vieles werde einfach nur falsch verstanden und darüber müsse man reden. Wer sich selbst, seine Mitmenschen und die Bibel besser kennenlernen möchte, findet in „111 Bibeltexte, die man kennen muss“ prägnante Bibelinterpretationen, sagt Hampe und liest zum Vergleich die Schöpfungsgeschichte aus dem Buch. Mit diesen amüsanten und hintersinnigen Texten des Autors hat auch Gertraud Hampe die volle Aufmerksamkeit ihrer weiblichen Zuhörer und zeigt, was die Bibelgeschichten mit dem heutigen Leben und Glauben zu tun haben.

Bei dem gemütlichen Plauderstündchen mit einer Tasse Tee, einem Glühwein oder einem Glas Wein redet die Gruppe im wahrsten Sinn über Gott, die Welt und die Bibel.

Allein mit den 111 Texten, die man zur Bibel kennen muss, können die Teilnehmer des Treffs in der Kirche mehrere Wochen plaudern. Fotos. Uta Müller

„Die Treffen haben immer einen Hintergrund“, sagt Gertraud Hampe. Als Nächstes werden regelmäßige Veranstaltungen für Kinder geplant. Vorlesen, basteln, die Teilnehmer des kleinen Kirchentreffs haben noch viele Ideen. „Der Zusammenhalt und die Bereitschaft, sich aktiv in das Gemeindeleben einzubringen, ist hier stark ausgeprägt“, sagt Hampe. Es falle nicht schwer, in dem kleinen Ort der Gemeinde Selke-Aue engagierte Menschen zu finden, die sich beteiligen. Selbst wenn sie selbst nicht Kirchenmitglied seien.

In dem kleinen Ort ist die Kirche fest mit den Menschen aus dem Dorf verbunden. Viele haben für den Erhalt des Gotteshauses gekämpft und gespendet. Auch wenn die Sanierung der kleinen Kirche unter den alten Linden noch lange nicht abgeschlossen sei. Der Innenausbau und der Fußboden stünden noch an. Hampe wünscht sich eine offene Kirche, wo neben Gottesdiensten auch Buchlesungen, Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden. „Nur mit Kirche bekommt man doch keinen mehr hinter dem Ofen vorgelockt“, so Hampe.

Auf eine erste Veranstaltung im Frühjahr hat sich der Gemeindekirchenrat auch schon geeinigt. Ein Konzert der Folk-Band „Apple Pie“ soll es aller Voraussicht nach im Mai geben. Aber bis dahin gibt es noch einige Plauderstündchen über Gott, die Welt und die Bibel mit Gertraud Hampe. Bevor es aber jeden Samstag soweit ist, läutet sie um Punkt 18 Uhr noch den Sonntag ein.