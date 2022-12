Zäpfchen made in Quedlinburg

Die Adler- und Ratsapotheke in Quedlinburg setzt dem Lieferengpass etwas entgegen und stellt im Labor Zäpfchen für Kinder mit dem fiebersenkenden Arzneistoff Paracetamol her.

Quedlinburg/MZ - Jedes einzelne Paracetamol-Zäpfchen packt Stefanie Heider vorsichtig in ein Stückchen Alufolie ein. „Das sieht von Mal zu Mal besser aus“, sagt die Pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA). Trotzdem ist es eine zeitraubende, fummelige Aufgabe. Sie will sich dafür eine Kollegin zur Verstärkung holen – immerhin müssen noch mehr als 60 Zäpfchen in Folienquadrate eingeschlagen werden.