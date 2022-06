Yves Ballin kandidiert bei Bürgermeisterwahl in Quedlinburg

Quedlinburg/MZ - Gerade noch ist Yves Ballin für die Tafel der Arbeiterwohlfahrt unterwegs gewesen. Hier engagiert er sich unter anderem als „Zeitspender“, bringt Menschen, die die Ausgabestellen nicht aufsuchen können, Lebensmittel nach Hause. Beim Quedlinburger Sportverein leitet der 32-Jährige, der selbst seit seinem zehnten Lebensjahr aktiv Handball spielt und aktuell zwei Mannschaften trainiert, seit drei Jahren die Abteilung Handball. Am Sonntag, 20. März, tritt Yves Ballin als Kandidat der SPD, Grünen und Linken bei der Bürgermeisterwahl in Quedlinburg an. „Es ist mir ein großes Bedürfnis, mich für andere einzusetzen, und ich möchte das gern in Vollzeit machen“, begründet er. Auf eine Kandidatur angesprochen worden sei er nicht nur von der SPD, für die er seit 2019 im Stadtrat mitarbeitet und deren Mitglied er auch seit 2019 ist. Angesprochen worden sei er ebenso von anderen Parteien. Er habe sich für die Kandidatur entschieden, „weil ich glaube, dass es der richtige Schritt für Quedlinburg ist“.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<