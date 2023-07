Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Landkreis Harz/MZ - Wir sind vor Gericht. Das Missbrauchsopfer ist nervös; sitzt am Tisch rechts von ihm doch der angeklagte Täter, auf den es nun wieder trifft. Der Betroffene guckt jedoch immer geradeaus auf den Richter, achtet darauf, dass beiden Füße fest auf dem Boden stehen – er dadurch „geerdet“ ist. Zum Ablenken trägt er einen Anti-Stress-Ring, an dem er drehen kann. Den Ring sowie die Tipps hat der Betroffene von Ines Hollstein bekommen. Sie ist es auch, die rechts an seiner Seite sitzt und so ein wenig die Sichtachse zum Täter versperrt.