Wie das künftige Wohngebiet „Mühlenblick“ in Warnstedt vor Regenwasser geschützt und gleichzeitig dem Leben in der benachbarten Sandgrube geholfen werden soll.

Womit dem künftigen Wohngebiet und dem Ex-Tagebau in Warnstedt geholfen werden soll

Blick aus der Tagebaugrube: Etwa dort, wo der Regenbogen hinter der Kante verschwindet, stehen in einiger Entfernung die ersten Wohnhäuser.

Warnstedt/MZ. - Idyllisch ist es im früheren Sandtagebau bei Warnstedt: Am Mittwochvormittag scheint die Sonne auf die gelben Abbaukanten, ein Regenbogen ist am Himmel zu erkennen, ein Raubvogel überfliegt majestätisch das Areal, die Grube schmücken einzelne grüne Nadelbäumchen und – trotz des vorherigen Regens – eher kleine Tümpel. Je nach Standort in der gigantischen Kuhle, kann man die oberen Teile der bereits stehenden Häuser im benachbarten Wohngebiet „Mühlenblick“ sehen.