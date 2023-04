Bei den Übernachtungszahlen gehört die Stadt Ballenstedt zu den Schlusslichtern im Landkreis Harz. Jetzt wird wieder über Stellflächen für Wohnmobile nachgedacht. Diese Plätze sind in der Diskussion.

Zu wenig Betten für Urlauber: So will Ballenstedt das Problem lösen

Hinweisschilder wie dieses sucht man in Ballenstedt vergeblich. Bislang ist noch keine Fläche gefunden, auf der Stellplätze eingerichtet werden können.

Ballenstedt/MZ - Der Weg durchs Selketal führt auch nach Ballenstedt. Wer in der Region Urlaub macht, bewegt sich in schöner Landschaft und hat was zum Gucken: Burgen, Schlösser, Museen. Doch im Gegensatz zu Nachbarkommunen wie Harzgerode oder Falkenstein bleiben die Übernachtungszahlen relativ niedrig.