Wohnmobil-Plätze in Ditfurt: Wer vom Trend profitieren soll

Ditfurt/MZ - Dem Wildcamping entgegensteuern und gleichzeitig Einkünfte für die Gemeinde generieren – das macht Ditfurt jetzt. Am Schützenhaus an der Bode stehen neun kostenpflichtige Stellplätze für Wohnmobile zur Verfügung. Neue Schilder weisen die Nutzer darauf hin, wie sie buchen und bezahlen – bequem per Mobiltelefon.

„Es gab schon erste Buchungen und Einnahmen. Und es gibt über 50 Vormerkungen für die Stellplätze. Das alles ohne Werbung“, freut sich Bürgermeister Matthias Hellmann (FDP) über den gelungenen Start.