Quedlinburg/MZ - „Katze Klecksie wird schmerzlich vermisst“, steht auf einem von über 20 Aushängen in der Quedlinburger Innenstadt, die die 14-jährige Kathleen Rudzinski aufgehängt hat. Darauf zu sehen: ein Foto des acht Monate alten Kätzchens. Seit dem 3. Dezember ist Klecksie nicht nach Hause gekommen. Ihre Besitzer, Kathleen und Susanne Rudzinski, bitten um Mithilfe bei der Suche nach der schüchternen schwarz-weißen Freigängerin, die für gewöhnlich in der Gegend Hohe Straße, Wallstraße bis Markt unterwegs ist - oft in Begleitung ihres roten Artgenossen und Mitbewohners King.

„Klecksie ist am Rücken schwarz. Die Pfoten, der Bauch, die Schnauze und die Stirn sind weiß, und sie hat braune Augen“, beschreibt die 14-Jährige die kleine Katze. Zudem trage sie ein rosafarbenes Halsband. Da Klecksie nicht gechipt ist, vermuten Mutter und Tochter, dass sie vielleicht bei jemandem in der Wohnung untergekommen ist, der sie gefunden hat.

Mutter und Tochter wünschen sich, „dass Klecksie zu Weihnachten wieder nach Hause kommt“. Auch King vermisse seine Spielgefährtin, sagt Mutter Susanne. „Die beiden sind wie ein unzertrennliches Ehepaar.“ Er suche seine Freundin noch immer an ihren Lieblingsplätzen in der Wohnung.

„Klecksie ist sehr scheu. Sie würde nicht einfach so mit einem Fremden mitgehen“, erklärt Kathleen Rudzinski. Wer vermutet, dass er Klecksie gefunden oder gesehen hat, sollte am besten ein Foto machen und es an die Telefonnummer 0176/70 14 52 42 schicken, damit eine Verwechslung ausgeschlossen werden kann.