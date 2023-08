Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Thale/MZ - Kleine Rauten in Rot, Gelb, Hellgrün und -blau – alle sorgfältig eingearbeitet und mit verschiedenen Holzarten umrandet – verzieren eine ganz besondere Zither: Sie hat Walter Henning im März 1945 gefertigt, in seiner Zeit als Kriegsgefangener. Ein Blick durch das Schall-Loch des Musikinstruments verrät, dass der Thalenser zu der Zeit in Camp 211 in Algier war. Das ist die Hauptstadt Algeriens im Nordwesten Afrikas. Auch seine POW-Nummer („prisoners of war“, deutsch: Kriegsgefangene) hat er dort verewigt.